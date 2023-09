60 migranti a Pozzallo salvati dalla nave di Banksy. Tre bimbi in ospedale

ono sbarcate stamattina poco dopo le 10, le sessanta persone salvate dalla nave ong Louise Michel finanziata dall’artista inglese Banksy. Tantissimi minori, 31, e tra loro tre piccolissimi, tutti provenienti dalla Somalia, che sono stati trasferiti in ospedale a Modica per i segni di denutrizione e disidratazione: una bimba di appena un anno e altri due maschietti di pochi mesi. Altri 5 bambini piccoli hanno seguito tre mamme in stato di gravidanza, nei controlli in ospedale.

Diciannove le donne sbarcate stamattina a Pozzallo. La nave, al largo delle coste libiche aveva soccorso il gruppo all’alba di venerdì, mentre si trovava a bordo di un gommone sovraccarico e con i motori fuori uso. Dopo avere effettuato il salvataggio, la nave si era diretta verso un altro punto.

Il team documenta un ‘respingimento’ violento di altri migranti

L’equipaggio dell’aereo Sea bird, della cosiddetta ‘flotta civile’ della Sea watch crew aveva inviato alla Louise Michel una richiesta di aiuto. Aveva infatti documentato una manovra azzardata della Guardia costiera libica che aveva fatto finire in acqua una cinquantina di migranti che viaggiavano su un altro gommone. La Louise Michel riferisce che “purtroppo, circa 50 persone sono state portate a bordo della nave della guardia costiera libica per essere riportate con la forza in Libia. Il nostro equipaggio ha cercato nella zona eventuali sopravvissuti o persone decedute, ma non ha trovato nessuno”.