500 migranti in fase di soccorso a Portopalo. Alcuni potrebbero arrivare a Pozzallo

Un barcone con circa 500 migranti a bordo e’ in fase di soccorso nelle acque antistanti PortopaloA dare iuto e’ stato coinvolto anche un rimorchiatore di stanza a Pozzallo. Il mare agitato e il vento che sta spazzando la costa potrebbero rendere complesse le operazioni di salvataggio. Sul posto anche una motovedetta della Guardia costiera.

INTANTO SI SVUOTA L’HOTSPOT DI POZZALLO

Sono diretti ad altre destinazioni i 191 migranti ospiti dell’hotspot di Pozzallo che si sta celermente svuotando. Non e’ da escludere che quando verra’ completato il salvataggio dei circa 500 migranti al largo di Portopalo, buona parte, se non tutte le persone salvate, verranno sbarcate a Pozzallo. Fino a questa mattina gli ospiti all’hot spot erano 191; tra loro 31 nuclei famigliari con altrettante donne e 27 bambini, oltre a 27 minori non accompagnati. In soccorso al barcone il rimorchiatore Nos Taurus che e’ di stanza a Pozzallo che ora si trova a 7 miglia nautiche dal barcone da salvare.