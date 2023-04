500 migranti in balia della tempesta, onde altissime frenano soccorsi

L’imbarcazione con a bordo 500 persone segnalata in pericolo nel Mediterraneo si trova nella Sar di Malta, in acque internazionali. Lo afferma Alarm Phone, sottolineando di aver avvertito le autorita’. “Il Centro di soccorso di Roma ci ha risposto di avvertire le autorita’ maltesi, poiche’ ‘autorita’ competenti’. Noi chiediamo a tutte le autorita’ di assumersi le proprie responsabilita’”. Le condizioni meteorologiche nell’area in cui si trova l’imbarcazione sono molto pericolose, segnate da venti che soffiano a una velocita’ di 27 nodi e onde alte. foto di repertorio