45 anni dopo: la reunion della mitica V C della ragioneria di Modica con emozioni e ricordi senza tempo

Un’amicizia che non conosce stagioni, capace di superare indenne lo scorrere del tempo. Così si può descrivere la reunion dei “ragazzi della mitica V C” della ragioneria di Modica che si sono ritrovati per festeggiare i 45 anni dal diploma, una ricorrenza speciale arricchita dalla presenza di due insegnanti che hanno segnato profondamente il loro percorso formativo e umano: il professore di italiano Poidomani e il professore di matematica Abbate.

Una giornata trascorsa tra emozioni e aneddoti capaci di riportare alla luce memorie indelebili. Tra un brindisi e l’altro, i partecipanti hanno condiviso ricordi di scuola, episodi divertenti e momenti importanti che li hanno visti protagonisti sui banchi, trasformando l’incontro in un vero e proprio viaggio nostalgico tra passato e presente. “Ritrovarsi dopo tanti anni è sempre una grande emozione – racconta uno degli ex alunni – perché ogni volta sembra che il tempo si sia fermato. È come tornare ragazzi per un giorno”. Particolarmente apprezzata la partecipazione dei due professori, che hanno contribuito con aneddoti e ricordi a rendere la reunion ancora più significativa. Un bell’appuntamento che si è concluso con la promessa e l’augurio di incontrarsi ancora l’anno prossimo.

