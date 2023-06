30 stranieri espulsi dal territorio ragusano negli ultimi 15 giorni

30 stranieri, in totale, sono stati espulsi dal territorio nazionale negli ultimi 15 giorni, in quanto si sono resi responsabili di fatti molto gravi e per questo sono costretti a lasciare la provincia.

I DECRETI DEL QUESTORE

In particolare, il Questore di Ragusa ha firmato il decreto di espulsione per due tunisini che, il 26 maggio, a Scoglitti, erano stati arrestati dai carabinieri per tentata rapina, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I due sono stati rimpatriati ieri in Tunisi.

E’ stato espulso e trattenuto al C.P.R. anche un altro tunisini che era stato fermato dalla polizia di Vittoria per numerosissimi precedenti per rapina, furto aggravato in chiesa, spaccio di stupefacenti, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Fermati anche tre turchi, scarcerati a seguito di una condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Anche loro sono stati sottoposti ad espulsione e trattenimento presso il C.P.R.

Espulso anche un algerino per lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale: si era reso responsabile di una rissa a Santa Croce.

Attualmente, sono al vaglio anche altre posizioni di stranieri residenti a Comiso ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.