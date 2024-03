260 mila articoli non sicuri sequestrati, segnalati titolari di negozi cinesi

Oltre 260mila prodotti per un valore complessivo di oltre 130mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a Lentini, in provincia di Siracusa. Gli interventi ispettivi, nel corso dei quali sono state contestate le violazioni amministrative previste dalle disposizioni normative di settore, hanno permesso di sottoporre a sequestro gli articoli rinvenuti risultati non conformi alle norme in materia di sicurezza prodotti.

I titolari degli esercizi commerciali, di origine cinese, sono state segnalati alla Camera di Commercio Sud Est Sicilia, con competenza sulle province di Catania, Siracusa e Ragusa, per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative.

Nel dettaglio i finanzieri hanno sequestrato 2.980 pezzi di materiale elettrico, 97.894 giocattoli e 166.119 altri articoli privi della marcatura CE, di idonea etichettatura e delle prescritte ‘Avvertenze’ e informazioni di sicurezza relative alle caratteristiche e alle dimensioni delle componentistiche delle parti presenti e delle informazioni in lingua italiana.

