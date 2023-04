15 le istanze per parchi agrivoltaici nel territorio di Scicli

Viaggiano verso la conclusione dell’iter circa quindici progetti per la realizzazione di parchi agrivoltaici nel territorio di Scicli. La posizione critica assunta nei giorni scorsi dal presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, influirà sull’iter avviato da un anno a questa parte dalle società che intendono impiantare gli impianti e produrre energia alternativa ricorrendo alla luce del sole? E’ un interrogativo che nasce nello Sciclitano dove insiste la maggiore richiesta di parchi agricoltaici della provincia iblea e dove è stato deliberato il fotovoltaico di comunità al servizio di famiglie e proprietari di immobili al fine di produrre energia da utilizzare nelle singole proprietà.

Le richieste coprono tutto il territorio sciclitano.

Le richieste prevedono l’installazione di parchi agrivoltaici nelle contrade Bommacchia, Largo San Tommaso, Lincino-San Biagio, Scalonazzo, Landolina, Piani, Bommacchiella, San Francischiello, Boscorotondo. Sono tutte istanze che hanno preso il via nel 2022 ed il cui iter di approvazione è in corso considerato che, per ciascun impianto, è necessaria tutta una serie di autorizzazioni da parte degli enti preposti. Al Genio civile molte di queste richieste che insistono sul territorio di Scicli sono in corso di esame.

Il bando “Parco Agrisolare” previsto dal PNRR che incentiva l’installazione di impianti fotovoltaici in agricoltura e nelle aziende agro industriali

Certo i fondi a disposizione nel PNRR sono parecchi. Ci sono 1.200 milioni di euro destinati alla realizzazione di interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, 150 milioni per interventi in aziende agricole attive nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, 150 milioni per interventi in aziende agricole attive nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e non agricoli. La scadenza per la richiesta di questi fondi è già abbondantemente superata perchè era fissata al mese di settembre dello scorso anno e le procedure di assegnazione dei finanziamento era con bando a sportello (in tal caso le domande vengono accolte in ordine cronologico). Come per tutti i fondi legati al PNRR occorre una dichiarazione sul rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente.di investimenti notevoli che sfruttano il nostro clima per produrre