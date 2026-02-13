Dopo anni di inutilizzo e un recente intervento di riqualificazione, l’immobile comunale di via Berlinguer sarà destinato temporaneamente ai servizi sanitari e amministrativi del Centro Diurno per l’Autismo dell’ASP. La concessione è stata formalizzata mercoledì con la sottoscrizione di un comodato gratuito della durata di due anni, che consentirà di mantenere attivo un servizio considerato […]
10eLotto, la fortuna bacia la Sicilia: vincita a Vittoria
13 Feb 2026 11:12
La fortuna fa tappa in Sicilia con l’ultimo concorso del 10eLotto. Nell’estrazione di giovedì 12 febbraio, infatti, nell’isola sono stati distribuiti premi complessivi per 45mila euro, con vincite registrate tra le province di Messina, Enna e Ragusa.
A riportarlo è Agipronews, che segnala come la vincita più alta sia stata centrata a Messina, dove un fortunato giocatore ha conquistato 20mila euro grazie a un “9”.
Le vincite nell’isola
La dea bendata ha sorriso anche nell’entroterra siciliano. Ad Assoro, in provincia di Enna, sono stati vinti 15mila euro con un “7 Doppio Oro”, mentre a Vittoria, un giocatore ha centrato 10mila euro con un “7 Oro”.
Il gioco può creare dipendenza patologica.
