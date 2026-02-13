10eLotto, la fortuna bacia la Sicilia: vincita a Vittoria

La fortuna fa tappa in Sicilia con l’ultimo concorso del 10eLotto. Nell’estrazione di giovedì 12 febbraio, infatti, nell’isola sono stati distribuiti premi complessivi per 45mila euro, con vincite registrate tra le province di Messina, Enna e Ragusa.

A riportarlo è Agipronews, che segnala come la vincita più alta sia stata centrata a Messina, dove un fortunato giocatore ha conquistato 20mila euro grazie a un “9”.

Le vincite nell’isola

La dea bendata ha sorriso anche nell’entroterra siciliano. Ad Assoro, in provincia di Enna, sono stati vinti 15mila euro con un “7 Doppio Oro”, mentre a Vittoria, un giocatore ha centrato 10mila euro con un “7 Oro”.

