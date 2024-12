10eLotto: a Ragusa vinti 32.500 euro con un “6 Oro”

Festa grande in Sicilia grazie al concorso del 10eLotto di sabato 30 novembre. Due fortunati giocatori hanno portato a casa premi significativi, per un totale di oltre 38mila euro. A Ragusa, un fortunato vincitore ha centrato un premio da 32.500 euro con un “6 Oro”. A Grotte, in provincia di Agrigento, è stata realizzata una vincita da 6.000 euro.

Dati nazionali

L’ultimo concorso ha distribuito complessivamente premi per 12,8 milioni di euro in tutta Italia, contribuendo a portare il montepremi totale annuale a oltre 3,6 miliardi di euro.

© Riproduzione riservata