Zayel, il piccolo guerriero del Madagascar è stato finalmente operato al Gaslini: Chiaramonte lo accoglierà per la convalescenza

Dopo 18 ore di intervento chirurgico, il piccolo Zayel, bambino del Madagascar ospite a Chiaramonte dal 21 settembre 2025, è stato finalmente operato presso l’Ospedale Gaslini di Genova. Originariamente previsto per Roma, l’intervento è stato posticipato per una serie di inconvenienti, ma si è concluso con successo, garantendo al bambino la possibilità di migliorare significativamente la qualità della sua vita.

Zayel, affetto da una rarissima malformazione genetica, ha affrontato con straordinario coraggio le 18 ore di operazione. Ad assisterlo, instancabili, la mamma e i volontari del Gruppo Alfa Protezione Civile di Chiaramonte Gulfi, da anni impegnati in missioni umanitarie in Madagascar per portare scuole, strumenti sanitari e mezzi agricoli.

L’operazione segna l’inizio di un percorso di convalescenza che si svolgerà a Chiaramonte, dove Zayel sarà seguito costantemente dalla famiglia e dai volontari che lo hanno conosciuto e supportato fin dal suo arrivo in Sicilia. La vicenda di Zayel è un esempio commovente di solidarietà internazionale e dedizione umana, unendo il territorio siciliano e il Madagascar in un filo di speranza e impegno.

Il presidente del Gruppo Alfa, Peppe Bellio, ha sottolineato l’importanza di missioni come queste, in cui l’impegno dei volontari va oltre la semplice assistenza, diventando parte di una vera e propria famiglia per chi ha bisogno. I membri della GARS hanno affidato al web parole di affetto per Zayel: «Sei stato una forza della natura. Hai affrontato tutto coraggiosamente. Ti amiamo tantissimo. Sei parte di noi. Questa è solo l’inizio di un percorso che speriamo abbia un finale meraviglioso per te e per la tua famiglia».

