World Cleanup Day in 191 Paesi. Anche a Donnalucata l’evento per un pianeta più pulito

Insieme per una spiaggia pulita. La Fondazione Costa Crociere ed i “Guardiani della Costa” si sono resi protagonisti nello scorso fine settimana di un intervento di pulizia della spiaggia di ponente a Donnalucata, frazione balneare di Scicli. E’ qui che un folto gruppo di persone ha dato vita all’evento programmando la pulizia dell’arenile che ricade nella zona centrale della borgata. L’iniziativa World Cleanup Day, che annualmente coinvolge 191 paesi in tutto il mondo, è stata “sposata” dall’Amministrazione comunale .

Per un pianeta più pulito, lo slogan dell’evento.

“Abbiamo inteso aderire all’iniziativa promossa dalla Fondazione Costa Crociere perchè crediamo che per un territorio è importante puntare sulla pulizia ed il decoro – spiega il sindaco Mario Marino – l’attività di pulizia della spiaggia hanno visto la partecipazione dei partner di Costa Crociere. A loro si sono uniti anche alcuni bambini della scuola calcio Bruffalori. I volontari, suddivisi in piccoli gruppi, hanno utilizzato le attrezzature e i dispositivi forniti dalla Fondazione Costa per procedere alla pulizia delle spiagge, rimuovendo i rifiuti lasciati sulla sabbia o trasportati dal mare a causa della mancanza di educazione ambientale. Tutti i rifiuti raccolti sono stati separati, catalogati e avviati allo smaltimento o, se possibile, al riciclo”.