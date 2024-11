Welfare aziendale e benessere dei dipendenti: un progetto avviato a Vittoria

È stato presentato a Vittoria il progetto “People”, finanziato dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Sicilia. Esso prevede iniziative di welfare aziendale familiare per il miglioramento del benessere lavorativo e la conciliazione dei tempi di vita-lavoro.

Il progetto è stato avviato in partnership dal comune di Vittoria, dalla Promotergroup S.p.a., azienda capofila del progetto, con la collaborazione delle imprese Alètheia S.r.l., Promoter Società Cooperativa e Pro.me.sys S.r.l..

Il progetto prevede una serie di azioni per sensibilizzare le aziende e il territorio locale sull’importanza del benessere dei dipendenti. Si punta alla creazione di reti di welfare territoriale. Sono previsti workshop e seminari), convenzioni e accordi con altre organizzazioni del territorio costituendo un elenco di soggetti fornitori di servizi di welfare.

Tra le iniziative di maggiore rilievo, quelle riguardanti il servizio di custodia dei figli nei periodi di chiusura/sospensione scolastica. La presenza in azienda di spazi dedicati ad ospitare i figli permette infatti di risparmiare sulle spese destinate al loro accudimento e permetterà una migliore gestione del tempo dedicato al lavoro. Altre azioni riguarderanno la tutela del benessere della persona. Verrà introdotta la figura di un welfare manager per la creazione di piani di welfare. Presso le imprese partner saranno predisposti: spazi di ascolto individuale, attività di coaching individuale e di gruppo, attività di supervisione di equipe, attività di focus group e di formazione mirata. Ulteriori attività riguarderanno l’implementazione di un servizio “salva tempo” con l’introduzione della figura del ‘Maggiordomo Aziendale’, ossia di un concierge messo a disposizione dall’azienda per sgravare i dipendenti da incombenze burocratiche, forme di flessibilità oraria per migliorare il work-life balance (equilibrio tra famiglia, lavoro e tempo libero).

Il progetto è stato presentato a Vittoria dal sindaco Francesco Aiello e da alcuni componenti della giunta e dal presidente di Promotergroup spa Gianni Polizzi.

