Voto unanime del Consiglio al piano di alienazione di beni comunali. Sarà ossigeno per le casse del Comune di Modica

La delibera era stata approvata dal Commissario straordinario, Domenica Ficano, nello scorso mese di aprile. Conteneva un elenco di beni di proprietà del Comune di Modica ed alcuni in comproprietà con altri enti. Il “pass” è arrivato dal Consiglio comunale, nella sua ultima seduta d’aula di lunedì, che si è espresso favorevolmente sul piano di vendita di nove cespiti per una previsione di entrata nelle casse comunali di 2 milioni e 712 mila euro per l’esercizio finanziario 2023. “Il voto unanime sia al piano di alienazione che alle variazioni di bilancio – spiega la presidente del Consiglio comunale, Maria Cristina Minardo – consolida l’idea di un Consiglio ancora più compatto e coeso che guarda ai fatti e non a posizione preconcette. Stiamo lavorando bene e questo clima aiuta molto ad andare avanti per il bene della nostra città”.

Il programma di alienazione che necessitava dell’approvazione in Consiglio prima di essere avviate le procedure.

Fra gli immobili c’è l’edificio ex Telecom di via Resistenza Partigiana che è posto in vendita per la somma di 1 milione e 152mila euro. Ne viene confermata la destinazione direzionale ma si potrà anche procedere ad un cambio di destinazione a struttura ricettiva. La rimodulazione a struttura ricettiva viaggia in linea con la vocazione turistica della città di Modica nell’ambito territoriale del Val di Noto. Per 680mila euro è prevista la vendita dell’asilo infantile Regina Margherita la cui destinazione consentita è quella abitativa ma anche commerciale, artigianale, direttiva e ricettiva. In zona rurale e precisamente in contrada Sant’Ippolito il Comune prevede di vendere un fondo rustico che detiene in comproprietà, per metà del valore, con l’ente “Michele Grimaldi”. Fra gli immobili c’è anche una casa in via Calamezzana, un locale commerciale in corso Regina Margherita, la chiesa del Ritiro con annesso Reclusorio e l’edificio scolastico di contrada Scorrione.