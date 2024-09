Volontari per la tutela della spiaggia di Sampieri dove sventola la Bandiera Blu

Un’attività di pulizia della spiaggia di Sampieri per tutelare, valorizzare e rispettare quel riconoscimento che, per il primo anno, è stato dato alla borgata sciclitana, quello della Bandiera Blu. La terza edizione è stata un successo a conferma di come una piccola comunità di villeggianti, residenti e turisti riesce a fare quando scende in campo in maniera decisa e propositiva a tutela del proprio territorio. L’iniziativa è stata organizzata e promossa dal gruppo Facebook “Sampieri Social”.

Raccolti in spiaggia mozziconi, carta e plastiche.

In spiaggia sono scesi i volontari delle associazioni del Centro Incontro di Sampieri, Lab Casa Gialla sul Molo APS ed i volontari del WWF. Tanto buona volontà ed impegno a continuare nel tempo in un’azione di tutela e salvaguardia di una delle spiagge più belle del litorale sciclitano. “Per il terzo anno un ringraziamento doveroso a tutti coloro che hanno partecipato per questo piccolo gesto dall’immenso valore, dove un gruppo di persone ha donato un po’ del suo tempo per la salvaguardia della nostra spiaggia – ha commentato Salva Caravello, promotrice dell’evento – Sampieri c’è, le varie associazioni ci sono e sono presenti, la gente ha voglia di preservare questo borgo. Solo insieme possiamo farlo contribuendo nel nostro piccolo a prenderci cura degli spazi pubblici per rendere i nostri luoghi un’opportunità da vivere per noi e per le generazioni future”.

