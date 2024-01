Volley: torneo Wevza, Italia vola in finale al Palaminardi

Vittoria azzurra in semifinale. Ottime notizie dal PalaMinardi di RAGUSA, dove la nazionale under 20 femminile di coach Gaetano Gagliardi ha superato 3-0 (25-15, 25-21, 25-15) l’Olanda, staccando così il pass per la finale del Torneo Wevza in programma oggi pomeriggio.

Ieri sera grande reazione d’orgoglio delle azzurrine dopo il passo falso di ieri nella terza e ultima uscita della fase a gironi, persa al tie-break contro la Germania. Ora per Esposito e compagne l’ultimo ostacolo verso la qualificazione ai prossimi Campionati Europei di categoria è targato Spagna. Pomeriggio si gioca.