Volley: sabato l’esordio casalingo della PVT contro l’ICS Volley S.Lucia Roma

Dopo la vittoriosa trasferta adriatica, la PVT Modica è pronta per affrontare il primo esame casalingo della stagione. Al Geodetico, infatti, arriveranno le romane della ICS Volley S. Lucia, squadra ben amalgamata che due anni fa ottenne la promozione in terza serie e mantenne la categoria senza problemi al termine del campionato scorso. La formazione romana può contare su giocatrici come Culiani e Palermo, già emerse nonostante la sconfitta casalinga contro Marsala.

Elena Ferrantello, uno dei leader della PVT, ha espresso grande soddisfazione per l’ottima partenza della squadra: “Siamo molto felici del nostro esordio. Vincere la prima partita, soprattutto con tanti volti nuovi, non è mai facile. Ora ci aspetta una sfida tosta contro un avversario che, pur avendo perso, ha tenuto testa alla corazzata del campionato. Sabato servirà la nostra miglior versione per regalare la prima gioia ai tifosi di casa”.

La partita si terrà sabato alle 16:00, un anticipo rispetto al solito orario per agevolare le esigenze logistiche della squadra ospite, in vista del loro volo di ritorno. La PVT Modica spera di continuare la striscia vincente sul proprio campo, ma sa bene che in B1 il livello di competizione sarà ancora più impegnativo.

© Riproduzione riservata