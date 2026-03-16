Volley: quarto posto storico per l’Avimec Modica. Battuta Napoli, ora i play off contro Mantova

L’Avimec Modica chiude la regular season con una vittoria e conquista uno storico quarto posto in classifica. Al “PalaRizza” i biancoazzurri superano in rimonta la Gaia Energy Napoli per 3-1 (21/25, 25/17, 25/16, 25/19) centrando l’obiettivo stagionale e guadagnando l’accesso ai play off promozione.

Un risultato di grande valore per la formazione modicana che conclude il campionato alle spalle di tre autentiche corazzate del girone: Reggio Calabria, Castellana Grotte e Gioia del Colle. Un piazzamento che certifica la crescita della squadra allenata da coach Enzo Distefano, protagonista soprattutto di un eccellente girone di ritorno.

La gara contro Napoli, tuttavia, non è iniziata nel migliore dei modi. I biancoazzurri sono partiti contratti, forse condizionati dall’importanza della posta in palio, e hanno lasciato il primo set agli ospiti che si sono imposti 21-25 dopo un parziale equilibrato.

Dal secondo set in poi la partita cambia volto. Modica alza il ritmo, trova maggiore continuità in attacco e al servizio e riesce a mettere in difficoltà il sestetto campano. Il 25-17 della seconda frazione ristabilisce l’equilibrio e restituisce fiducia ai padroni di casa.

Nel terzo set i “Galletti” prendono definitivamente in mano l’incontro. Con un gioco più fluido e un muro sempre più efficace, i modicani mantengono il controllo del punteggio e chiudono 25-16 portandosi sul 2-1.

Il quarto parziale è quasi un monologo della squadra della Contea. Modica parte forte, accumula subito un buon vantaggio e gestisce senza particolari difficoltà fino al 25-19 finale che fa esplodere la festa del pubblico del “PalaRizza”.

Tra i protagonisti della serata spicca Mariano con 19 punti, ben supportato da Bertozzi (14) e Buzzi (10), in una prova corale che ha confermato la solidità del gruppo.

Soddisfatto al termine del match coach Enzo Distefano, che ha sottolineato il valore del risultato ottenuto: il quarto posto rappresenta infatti un traguardo importante al termine di una stagione impegnativa, in un girone di alto livello.

Archiviata la regular season, ora per l’Avimec Modica si apre un nuovo capitolo. Domenica inizierà l’avventura nei play off promozione, con i biancoazzurri che affronteranno il Mantova Volley in una sfida che si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Per la squadra modicana si tratta di un’altra tappa di un percorso già storico, con l’obiettivo di continuare a sognare e di regalare nuove soddisfazioni ai tifosi biancoazzurri.

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