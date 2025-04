Volley Modica vola in finale regionale: battuta la Don Orione Capacense a Palermo

Una splendida impresa per la Volley Modica Under 17, che ieri a Palermo ha conquistato il pass per la finale regionale del campionato, superando per 3-1 i pari età della Don Orione Capacense. I “Galletti” allenati da Ciccio Italia disputeranno ora l’ultimo atto della competizione il prossimo 30 aprile al “PalaRizza” di Modica, dove sfideranno la Giavì Pedara.

La partita si era aperta nel migliore dei modi per i modicani. Con un impatto aggressivo e preciso, il sestetto della Contea ha immediatamente messo sotto pressione i padroni di casa, chiudendo il primo set con un netto 19-25 grazie a un gioco fluido, efficace e pochissimi errori in ricezione.

Al cambio di campo, però, la Don Orione ha ritrovato smalto e convinzione, sostenuta dal pubblico di casa. I modicani hanno accusato il colpo, incappando in una serie di errori che hanno favorito il pareggio dei palermitani con un eloquente 25-17.

Nel terzo set, coach Ciccio Italia ha saputo rimettere ordine tra le fila modicane, impartendo le giuste correzioni tattiche. Ne è scaturita una frazione combattuta punto a punto, risolta nel finale a favore della Volley Modica, che si è imposta 21-25 riportandosi in vantaggio.

Equilibratissimo anche il quarto set, con le due squadre che si sono rincorse nel punteggio fino agli ultimi scambi. Alla fine, la maggiore freddezza e la migliore organizzazione tecnica dei modicani hanno fatto la differenza: chiusura sul 23-25 e festa grande per la conquista della finale regionale.

Una grande soddisfazione per il club modicano, che potrà ora giocarsi il titolo davanti al proprio pubblico. La sfida contro i catanesi della Giavì Pedara si preannuncia avvincente: il 30 aprile al “PalaRizza” sarà spettacolo assicurato.

