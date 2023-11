Volley Modica vince contro il Lecce

L’Avimecc Volley Modica ha ottenuto una vittoria importante contro il Lecce in quattro set, dimostrando carattere, cuore e determinazione. Dopo un inizio difficile in cui erano sotto di cinque punti nel primo set, i giocatori modicani sono riusciti a rimontare e vincere il set. Questa rimonta ha dato slancio e fiducia alla squadra e al pubblico presente in tribuna.

Nel secondo set, Modica ha avuto un inizio difficile nuovamente, ma questa volta il Lecce è rimasto saldo e ha pareggiato i conti. Tuttavia, nel terzo set, Modica ha ritrovato la motivazione e ha guadagnato un vantaggio, che è stato mantenuto fino alla fine. Nel quarto set, Modica ha continuato a giocare con determinazione, portandosi in vantaggio e chiudendo il match con un punteggio di 25-18.

Questa vittoria è stata molto importante per la squadra e ha aiutato a cancellare la delusione della sconfitta precedente contro Napoli. I giocatori hanno dimostrato grinta e carattere, specialmente nei momenti di difficoltà, e sono stati premiati con la loro prima vittoria piena della stagione.