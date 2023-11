Volley Modica vince a Marcianise

Tris di successi consecutivi per l’Avimecc Volley Modica che nella seconda trasferta consecutiva imposta dal calendario di serie A3 s’impone in tre set sul campo del Montaggi Marcianise bissando così il successo ottenuto sette giorni fa a Sabaudia.

Il sestetto modicano allenato da Enzo Distefano ha impiegato 107′ per piegare la resistenza della formazione casertana che dopo un parziale d’apertura in chiaroscuro si è rimboccata lemaniche per provare a risalire la corrente, ma i “Galletti” della Contea sono rimasti sul pezzo e alla fine l’hanno spuntata con pieno merito.

I biancozzurri cari al presidente Ezio Aprile hanno un buon approccio alla gara e mettono subito il muso avanti nel punteggio (5/8), con Marcianise che non lascia scappare i modicani e resta in scia fino a metà frazione (14/16). Poi Modica piazza il break decisivo (2/5) che indirizza il set (16/21) per poi chiudere in surplace il parziale in 28′ con un eloquente 18/25.

Al cambio di campo il canovaccio della partita è sempre lo stesso. Modica subito avanti (5/8) e Marcianise che riesce fatica a tenere il passo di Spagnol e compagni che a metà set hanno già un buon vantaggio (12/16). I “Galletti” allungano fino al 15/21 e poi hanno un piccolo passaggio a vuoto che permette ai padroni di casa un break che li porta quasi a ricucire del tutto lo svantaggio, ma alla fine i biancoazzurri riescono a tagliare per primi il traguardo con un faticoso 23/25 che vale lo 0 – 2.

Il terzo set inizia in perfetto equilibrio con i modicani che sono avanti col minimo scarto (7/8), ma Marcianise non vuole arrendersi e nonostante sia sempre costretto a inseguire (14/16) cerca di non mollare (19/21). Quando Modica sente l’odore dei tre punti, il sestetto casertano ha una reazione d’orgoglio che li porta a impattare e mandare il parziale ai vantaggi, ma Modica vuole il terzo successo consecutivo e con la forza va a prenderseli vincendo il parziale in 47′ con il punteggio di 25/27 che consente a Chillemi e compagnia di fare bottino pieno anche nella seconda gara lontano dal “PalaRizza”.

Montaggi Marcianise 0

Avimecc Volley Modica 3

Parziali: 18/25, 23/25, 25/27

Montaggi Marcianise: Alfieri 6, Dalmonte 18,Vettrano 2, Pascucci 7, Faenza, Gallo, Ballan 9, Cai 2, Leone 9, Compagnoni 5, Settembre, Cereda (L1), n.e: Bizzarro (L2), Foraboschi. All. Vincenzo Nacci; Ass: Daniele Cuzzucoli.

Avimecc Volley Modica: Raso 8, Di Franco 7, Capelli 1, Putini 3, Chillemi 8, Cascio, Buzzi 5, Spagnol 19, Lombardo (L), n.e.: Turlà, Tidona, Giudice. All. Enzo Distefano; Ass: Salvo Nicastro. Arbitri: Enrico Autori di Salerno e Eleonora Candeloro di Pescara.