Volley Modica Under 19, quarti di finale al “Geodetico”: sfida da dentro o fuori contro la Gupe Catania

Inizia con un big match la fase regionale del campionato Under 19 per la Volley Modica, che domani sera alle 19, tra le mura amiche del “Geodetico” di via Fabrizio, affronterà la Gupe Volley Catania nei quarti di finale a eliminazione diretta.

Una sfida dal sapore di finale anticipata, visto il valore delle due formazioni, tra le migliori del panorama giovanile siciliano. Per i ragazzi di coach Ciccio Italia, il fattore campo potrebbe essere decisivo per strappare un pass verso la semifinale e continuare un percorso che fino a ora ha regalato grandi soddisfazioni.

“Domani sarà una partita da dentro o fuori – dichiara Giorgio Scavino, responsabile del settore giovanile – e faccio un appello al pubblico modicano affinché accorra numeroso al Geodetico. I ragazzi meritano il sostegno di tutti per quello che hanno fatto finora e per i sacrifici compiuti”.

Il DG Luca Leocata e tutto l’ambiente biancoazzurro credono nel sogno di arrivare fino in fondo. Dopo la vittoria nel campionato territoriale, l’obiettivo è scrivere un nuovo capitolo nella storia della pallavolo giovanile modicana e siciliana. La fase finale regionale si disputerà a fine mese al PalaRizza, e la Volley Modica vuole esserci.

Nel frattempo, nel weekend sono scese in campo anche le altre formazioni della società. In Serie C, sconfitta in tre set per i biancoazzurri sul campo del Paternò; in Prima Divisione, la squadra di coach Francesca Giucastro ha perso in tre set al Geodetico contro il Canicattini, ma la prestazione dei giovanissimi (quasi tutti Under 15) è stata incoraggiante, segno di una crescita costante.

Ora però, gli occhi sono tutti puntati sullo scontro diretto con la Gupe Catania: una partita che vale una stagione.

© Riproduzione riservata