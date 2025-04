Volley Modica U19 da urlo: battuta la Gupe Catania, è semifinale regionale contro Don Orione Palermo

Davanti a un pubblico caloroso e numeroso che ha trasformato il “Geodetico” in una vera e propria bolgia, la formazione Under 19 della Volley Modica ha centrato l’obiettivo semifinale regionale, superando in quattro set la temibile Gupe Volley Catania. Un successo di squadra, di carattere e di grande cuore, che proietta i ragazzi di coach Ciccio Italia verso la sfida decisiva contro Don Orione Palermo.

Quella andata in scena a Modica è stata una vera e propria finale anticipata tra due delle migliori realtà giovanili siciliane. Entrambe le formazioni hanno giocato a viso aperto, ma nei momenti chiave sono stati i padroni di casa a fare la differenza, trascinati da un tifo instancabile e da una determinazione che ha fatto la differenza.

La cronaca del match

Il primo set è stato un continuo punto a punto, con la Gupe sempre leggermente avanti nel punteggio. Ma nel finale, Modica ha piazzato il break decisivo, chiudendo il parziale sul 25-23.

Il secondo set ha visto la reazione degli ospiti. Un po’ frastornati dopo il primo set, i catanesi si sono ritrovati grazie a un time-out strategico di coach Petrone, riuscendo a pareggiare i conti con una rimonta lenta ma costante.

La Volley Modica non si è scomposta: ha stretto i denti, ha azzerato gli errori e ha ripreso a giocare con la giusta mentalità. Il terzo set è stato il più intenso: sotto 16-19, i biancoazzurri hanno reagito da grande squadra, ribaltando il punteggio e chiudendo 25-22.

Nel quarto e ultimo set, spinta dall’entusiasmo e dal calore del pubblico, la squadra di coach Italia ha allungato fino al 19-11. Ma la Gupe non ha mollato, riuscendo a riportarsi sul 19-19. A quel punto, il tecnico modicano ha saputo infondere calma e fiducia ai suoi ragazzi, che con un parziale di 6-0 hanno chiuso il set 25-19 e conquistato meritatamente la semifinale.

Prossimo appuntamento a Palermo

Adesso testa alla semifinale contro la Don Orione Palermo, in programma nel capoluogo siciliano. In palio, l’accesso alla finalissima che si disputerà al “PalaRizza” di Modica Alta. Un obiettivo sempre più vicino per una squadra che ha dimostrato di avere tutto: qualità, grinta e un pubblico da categoria superiore.

