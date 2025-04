Volley Modica tra sogni di gloria e stop amari: Under 19 in semifinale, cadono Serie C e Prima Divisione

Cresce l’attesa in casa Volley Modica per la semifinale regionale del campionato Under 19, in programma domani pomeriggio a Palermo. La formazione allenata da Ciccio Italia scenderà in campo contro la Don Orione Capacense, con in palio l’accesso alla finalissima per il titolo regionale, che si disputerà al “PalaRizza” di Modica.

Per quanto riguarda i campionati di Serie C e Prima Divisione, arrivano invece due sconfitte, entrambe in tre set.

La squadra di Serie C ha ceduto al “Geodetico” alla vice capolista Giarre. Un match che il sestetto modicano non ha affrontato nel migliore dei modi: essendo composto in gran parte da atleti impegnati anche nell’Under 19, è evidente che la concentrazione non fosse al massimo. Tuttavia, questo non può e non deve essere un alibi, considerando che i biancoazzurri avevano di fronte una delle compagini più forti del girone.

Sconfitta per 3-0 anche per la giovane formazione di Prima Divisione, che ha alzato bandiera bianca nel derby ibleo sul campo della Free Volley Vittoria. Una prestazione sottotono per i ragazzi guidati da Francesca Giucastro, che ha comunque dato spazio a diversi elementi dell’Under 15. Un’occasione preziosa per i più giovani, che hanno bisogno di maturare esperienza per proseguire nel loro percorso di crescita.

