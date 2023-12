Volley Modica torna al successo, al “Geodetico” battuto in tre set un roccioso Paternò Volley

Riscatto per la squadra di serie D dell’Avimecc Volley Modica, che ha vinto contro il Paternò Volley in tre set (25/22, 25/22, 25/21) al “Geodetico” di via Fabrizio. Dopo la sconfitta subita nell’incontro precedente contro l’Astra Volley, questa vittoria è stata un segnale di forza e determinazione per i ragazzi guidati dal coach Ciccio Italia.

Il successo è stato ben meritato, ma non è stato privo di momenti di tensione, soprattutto nelle fasi decisive dei tre set, in cui la squadra ha dovuto respingere i tentativi di rimonta dell’avversario. I giovani biancoazzurri hanno dimostrato grande sangue freddo e determinazione, nonostante la pressione costante del Paternò Volley.

Coach Italia, con la sua esperienza, ha dovuto fare fronte alle assenze e ha saputo trovare le giuste soluzioni tattiche per gestire la partita. È stato anche fondamentale il lavoro svolto sul piano mentale, considerando che gran parte dei giocatori, ad eccezione di Luca Modica, sono atleti impegnati nei campionati giovanili under 19 e under 17, e stanno facendo i loro primi passi nel mondo della serie D.

La partita ha avuto un andamento simile in tutti e tre i set, con la squadra di casa che ha cercato di prendere il largo nel punteggio, ma è stata costretta a subire le rimonte della compagine paternese. La pressione costante nel tentativo di recuperare lo svantaggio ha alla fine penalizzato la squadra ospite, che ha pagato dazio sia fisicamente che mentalmente.

La vittoria del Modica è stata pienamente meritata, evidenziando ancora una volta il potenziale non ancora completamente espresso della squadra dell’Avimecc Volley Modica. Ci sono ancora molti aspetti positivi su cui lavorare per il futuro della squadra, indicando prospettive incoraggianti.