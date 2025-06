Volley Modica, Stefano Chillemi confermato capitano per la settima stagione

Continua a prendere forma il roster dell’Avimecc Modica in vista della nuova stagione di Serie A3. Dopo le conferme dello staff tecnico guidato da coach Enzo Distefano e dal vice Manuel Benassi, la società biancoazzurra annuncia con entusiasmo la riconferma del capitano Stefano Chillemi, che per il settimo anno consecutivo vestirà la maglia della sua città.

Classe 1999, Chillemi affronterà la sua quinta stagione con la fascia di capitano, un ruolo che porta con sé non solo l’orgoglio di rappresentare Modica, ma anche la responsabilità di trasmettere valori e identità ai compagni di squadra.

“Essere capitano della squadra in cui sono cresciuto – commenta Chillemi – è un onore immenso. Ogni stagione è un’occasione di crescita personale e sportiva, e farlo da modicano in un campionato competitivo come la Serie A3 è motivo di grande orgoglio. Voglio essere un esempio, dentro e fuori dal campo, perché il capitano viene osservato non solo per ciò che dice, ma per come si comporta”.

Motivato e determinato, Chillemi ha già messo nel mirino gli obiettivi personali e di squadra:

“Mi sono posto traguardi ancora più ambiziosi: se cresco io, cresce anche il gruppo. Quest’anno vogliamo puntare più in alto, migliorare quanto fatto nella scorsa stagione e dimostrare che possiamo competere con chiunque. La società si sta muovendo per allestire una squadra competitiva, e le premesse ci sono tutte per fare bene”.

Per la dirigenza dell’Avimecc Modica, la conferma di Chillemi rappresenta una solida base su cui costruire il nuovo progetto sportivo:

“Siamo felicissimi di avere ancora con noi il nostro capitano – affermano i dirigenti –. Stefano è una vera bandiera del club. Oltre alle sue indiscusse qualità tecniche, ha sempre dimostrato doti umane fondamentali per la crescita del gruppo. La sua esperienza e il suo senso di appartenenza saranno determinanti per affrontare un campionato duro come la Serie A3. Non abbiamo avuto alcun dubbio sulla sua conferma: siamo fieri di poter contare ancora su di lui, come giocatore, come persona e come capitano”.

