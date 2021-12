Volley Modica, si chiude con una sconfitta nel derby il girone di andata

I tre punti in palio nel derby di Sicilia restano a Catania, con la Sistemia Aci Castello che si impone sull’Avimecc Volley Modica per 3-0 in un match che regala emozioni ma che non lascia nemmeno un set nelle mani della formazione guidata da D’Amico.

Le due formazioni hanno il merito di aver dato a questo derby l’area di una sfida al vertice, con la formazione casalinga che ad oggi si trova al sesto posto ma appaiata con la quarta e a soli tre punti dalla vetta. Per Modica resta fisso il settimo posto e in questo caso i punti di distacco sono otto.

Il primo set inizia con un buon vantaggio della formazione ospite, che si porta avanti per 4-8. Con il passare dei minuti, tuttavia, la rimonta casalinga è importante con Lucconi e Zappoli che portano la formazione di casa sul 16-11. Il vantaggio interno resta di quelli importanti, con il tabellone del PalaCatania che indica inizialmente il 21-15 e alla chiusura il 25-17.

Il secondo set vede la reazione di orgoglio modicano. Il vantaggio iniziale è ancora a favore degli ospiti che provano a dare una marcia in più con Gavazzi, il giovane schiacciatore mette a segno una buona serie che vede Modica avanti 6-8. Con il passare dei minuti Gradi e compagni sono avanti 16-15, fino ad un punto a punto che porta tutti sul 21-20. Il set più lungo della gara, durato ben 30’, finisce con il punteggio di 25-23 ancora a favore dei padroni di casa.

Il terzo, ed ultimo set, è una passeggiata sul velluto per i catanesi che trovano entusiasmo e coraggio dopo un set vinto non con poche difficoltà. Il vantaggio è netto con il passare dei minuti, inizialmente si registra un 16-10 per gli uomini di Kantor, con il passare dei minuti il 21-14 parziale si tramuta nel definitivo 25-15 che chiude così il girone di andata di queste due formazioni.

Un netto exploit per la formazione casalinga che nello scorso anno aveva racimolato solo 3 punti in tutto il girone di andata, oggi sono 24. Per Modica l’obiettivo resta sempre quello di mantenere un certo equilibrio in tutto l’anno. Lo scorso anno si è iniziato con 22 punti, a fronte dei 19 di questa stagione, per poi mollare strada facendo. Ora si cercherà di ripetersi nel girone di ritorno per chiudere con un certo equilibrio questa stagione fin qui importante.

Sistemia Aci Castello 3

Avimecc Volley Modica 0

Set: 25-17, 25-23, 25-15

Sistemia Aci Castello: Zito (L1), Maccarrone, Zappoli 12, Lucconi 20, Gradi 7, Frumuselu 10, Di Franco, Andriola, Smiriglia 9, Battaglia, Cottarelli 1. Allenatore: Waldo Kantor.

Avimecc Volley Modica: Alfieri 2, Raso 2, Martinez 8, Caleca, Turlà 3, Chillemi 7, Nastasi (L1), Gavazzi 11, Aiello (L2), Firrincieli, Loncar 4, Garofolo 4, Saragò. Allenatore: Giancarlo D’Amico.