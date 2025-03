Volley Modica schiaccia la capolista Sorrento: vittoria netta e fiducia per i play-off

MODICA – Una serata da incorniciare per la Volley Modica, che davanti al proprio pubblico ha regalato spettacolo e determinazione, battendo per 3-0 la capolista Romeo Sorrento nell’ultima partita della regular season al “PalaRizza”. Un successo importante, non solo per la classifica ma soprattutto per il morale in vista dei play-off.

Una vittoria senza discussioni

I biancoazzurri di coach Enzo Distefano hanno dominato il match con autorità, chiudendo i tre set con i parziali di 25-17, 25-12 e 25-22. Di fronte, un Sorrento che – forte della certezza del primo posto e del recente trionfo in Coppa Italia – ha dato spazio alle seconde linee, senza la pressione del risultato. Modica ha colto l’occasione con lucidità, sfruttando ogni indecisione degli avversari e tenendo alto il ritmo della gara.

La partita: dominio modicano dal primo all’ultimo punto

L’inizio del primo set sembrava poter sorridere a Sorrento, che parte forte e si porta avanti 8-4. Ma è solo un’illusione: Modica reagisce con carattere, si riporta sotto e sorpassa gli avversari sul 16-15, chiudendo poi il parziale con un ace di Willy Padura Diaz (25-17).Il secondo set è un monologo biancoazzurro. Dopo un avvio equilibrato (8-7), Max Matani cambia il destino della frazione con una lunga serie in battuta che spezza il ritmo dei campani. Modica vola sul 21-8 e chiude senza difficoltà sul 25-12, approfittando di un errore in battuta degli avversari.Anche nel terzo set l’Avimecc parte forte, tenendo sempre a distanza Sorrento (16-12). I campani provano un ultimo assalto sul 21-18, ma ormai la partita ha preso una direzione chiara. A mettere il sigillo finale è un ace di Checco Barretta, che chiude i conti sul 25-22.

Modica, fiducia ritrovata in vista dei play-off

Un successo che dà fiducia al gruppo, come sottolinea coach Enzo Distefano:“Abbiamo battuto la squadra più forte del girone, che giustamente ha voluto dare spazio a chi ha giocato meno. Siamo stati bravi ad approfittarne e ora ci godiamo il momento fino a martedì, poi penseremo alla trasferta di Gioia del Colle e ai play-off. Complimenti ai ragazzi e un plauso a Sorrento, che ha meritato il primo posto.”Tra le note di giornata, l’esordio stagionale di Stefano Bartoli e i primi punti in Serie A3 per il giovane Gianmarco Italia, emozionato per il traguardo:

Per me è una serata speciale, ho segnato i miei primi due punti in Serie A3. All’inizio ero un po’ bloccato, poi grazie ai miei compagni tutto è andato meglio.”L’Avimecc Modica ora si prepara all’ultima trasferta della stagione regolare a Gioia del Colle, prima di tuffarsi nell’avventura dei play-off con il morale alle stelle.

