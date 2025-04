Volley Modica salva in Serie C e sogna in Under 19: mercoledì la finale regionale al PalaRizza

È festa grande in casa Volley Modica, che conquista la salvezza nel campionato di Serie C maschile all’ultima giornata, grazie a una vittoria fondamentale in trasferta sul campo dell’Agira e alla contemporanea sconfitta dell’Universal Viagrande contro il Giavì Pedara.

I ragazzi allenati da coach Ciccio Italia hanno mostrato carattere e maturità, imponendosi in quattro set dopo una lunga battaglia (20/25, 25/15, 22/25, 23/25). Un risultato prezioso, che permette ai giovani “galletti” della Contea di restare nella categoria anche per la prossima stagione.

“Siamo chiaramente felici del percorso di crescita dei nostri ragazzi – ha dichiarato Giorgio Scavino, responsabile del settore giovanile e delle squadre minori del club – una crescita confermata dalla salvezza ottenuta sul difficile campo di Agira, dove oltre alla vittoria ha trionfato la sportività, valore fondamentale per la nostra società”.

Scavino ha poi sottolineato il ruolo determinante del tecnico Ciccio Italia: “Ha fatto un lavoro straordinario, specialmente sotto l’aspetto mentale, preparando i ragazzi ad affrontare un campionato impegnativo come la Serie C, sempre in un clima di serenità e rispetto”.

Ma la stagione della Volley Modica non è ancora finita. Mercoledì 30 aprile, alle 18:30, al PalaRizza di Modica, la formazione Under 19 scenderà in campo per la finale regionale contro gli etnei del Giavì Pedara. In palio il titolo siciliano di categoria e l’accesso alla fase nazionale.

“Affronteremo una delle squadre più forti del panorama giovanile – ha aggiunto Scavino – ma lo faremo con entusiasmo, davanti al nostro pubblico, che spero venga numeroso a sostenere questi ragazzi straordinari. Sarà comunque una giornata di sport da vivere con orgoglio”.

© Riproduzione riservata