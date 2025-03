Volley Modica pronta per i play-off: sfida a Lagonegro nei quarti di finale di Serie A3

Ultimo giorno di allenamento per l’Avimecc Modica, che domani partirà alla volta di Lagonegro per affrontare gara 1 dei quarti di finale dei play-off di Serie A3. I biancoazzurri, reduci dalla convincente vittoria contro Gioia del Colle, hanno lavorato in settimana con grande concentrazione, consapevoli dell’importanza della sfida.

Coach Distefano: “Serve una partita perfetta”

L’allenatore Enzo Distefano è consapevole delle difficoltà che attendono la sua squadra:

“Lagonegro arriva meglio di tutte ai play-off, sia fisicamente che mentalmente. Hanno vinto le ultime cinque partite e sono in fiducia. Noi ci siamo preparati con grande impegno, ma sappiamo che per fare risultato servirà una partita quasi perfetta”.

Pur non partendo con i favori del pronostico, l’Avimecc Modica proverà a sovvertire i pronostici sin dal primo pallone:

“Ci siamo allenati con sacrificio e determinazione per tutta la stagione e vogliamo raccogliere i frutti di questo lavoro. Dovremo partire forte, senza timori, e mettere pressione ai nostri avversari”, aggiunge Distefano.

Chillemi: “Siamo pronti a tutto, vogliamo essere la mina vagante”

Anche il capitano Stefano Chillemi carica i suoi compagni: “Abbiamo chiuso al meglio la regular season con una bella vittoria e ora inizia la fase più bella del campionato, quella che ogni giocatore sogna di giocare. Affrontiamo la squadra più in forma, ma siamo consapevoli della nostra forza. Vogliamo essere la mina vagante di questi play-off e dare del filo da torcere alle big”.

L’Avimecc Modica non vuole porsi limiti e punta a raggiungere il traguardo più ambizioso possibile: “Sognare non costa nulla e abbiamo le capacità per toglierci tante soddisfazioni. Da capitano e da modicano, è un’emozione incredibile partecipare a un play-off per la Serie A2. Questo è un grande traguardo per la società e vogliamo dare il massimo”, conclude Chillemi.

Un match equilibrato e spettacolare

Quella tra Lagonegro e Avimecc Modica si preannuncia come la sfida più equilibrata dei quarti di finale, tra la quarta e la quinta del girone Blu, separate da soli quattro punti in classifica. L’obiettivo per i biancoazzurri è portare la serie alla decisiva gara 2 al PalaRizza, dove il calore del pubblico di casa potrebbe fare la differenza.

Il sogno Serie A2 è appena iniziato, e l’Avimecc Modica è pronta a giocarsi tutte le sue carte.

