Volley Modica pronta all’esordio in Serie A3: sfida in trasferta contro la Energy Time Campobasso

È iniziata con intensità e concentrazione la settimana di preparazione per l’Avimecc Modica Volley, che al PalaRizza sta rifinendo gli ultimi dettagli in vista dell’atteso esordio nel campionato di Serie A3.

Sabato, nell’anticipo della prima giornata, i “Galletti” di coach Enzo Distefano saranno impegnati in trasferta a Campobasso, dove affronteranno la Energy Time guidata da Peppe Bua, in un match che si preannuncia impegnativo e ricco di insidie.

L’Avimecc Modica vuole partire con il piede giusto

Dopo un’intensa fase di preparazione fisica e tecnica, la squadra modicana arriva all’appuntamento con fiducia e determinazione. “Manca veramente poco all’esordio nel duro campionato di Serie A3 – spiega coach Distefano – che si preannuncia di altissimo livello. Tutte le squadre si sono rinforzate e anche le neopromosse vogliono dire la loro. Noi ci siamo preparati bene, consapevoli del lavoro fatto in ogni aspetto: fisico, tecnico e mentale.”

Il tecnico sottolinea come la solidità mentale del gruppo rappresenti uno dei punti di forza del roster modicano: “La grande voglia dei ragazzi di fare bene e di offrire prestazioni convincenti mi rassicura. Qualche piccolo acciacco c’è stato, ma nulla di preoccupante. Arriviamo bene all’esordio, pronti a giocarcela fino in fondo.”

Un campionato di alto livello

La stagione 2025-2026 della Serie A3 Credem Banca si preannuncia più competitiva che mai. Tutte le formazioni hanno alzato l’asticella e il livello tecnico si conferma altissimo.

L’Avimecc Modica, forte di una preparazione completa e di un gruppo collaudato, punta a una partenza positiva per costruire da subito fiducia e continuità.

Coach Distefano sa che la trasferta in Molise non sarà semplice: “Campobasso vorrà riscattarsi dopo una stagione difficile e davanti al suo pubblico cercherà il risultato. Noi dobbiamo restare concentrati, giocare con intensità e imporre il nostro ritmo.”

Obiettivo: iniziare con una vittoria

Con il roster quasi al completo e con schemi ormai rodati, l’Avimecc Modica è pronta a dare battaglia e a misurarsi con la nuova realtà di un campionato sempre più competitivo.

L’appuntamento è per sabato, con l’anticipo che segnerà l’inizio di una stagione tutta da vivere per i tifosi modicani, che attendono di vedere i propri beniamini brillare anche lontano da casa.

