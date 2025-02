Volley Modica: preparazione intensa in vista del rush finale di regular season

L’Avimecc Modica prosegue la preparazione con grande determinazione in vista delle ultime due gare della regular season del campionato di Serie A3 di pallavolo. Mentre il campionato si ferma per la Final Four di Coppa Italia, i biancoazzurri di coach Enzo Distefano continuano a lavorare duramente al PalaRizza, consapevoli dell’importanza delle prossime sfide.

Ultimi impegni prima dei playoff

Oggi i “Galletti” sosterranno una doppia seduta di allenamento prima del consueto “rompete le righe” di fine settimana. La società, in accordo con lo staff tecnico, ha infatti deciso di concedere tre giorni di riposo a tutta la rosa, permettendo così agli atleti di ricaricare le energie e trascorrere del tempo con le proprie famiglie.

Dopo questa breve pausa, il gruppo si ritroverà lunedì al PalaRizza per preparare l’ultimo match casalingo della stagione regolare contro la capolista Sorrento, una sfida che si preannuncia intensa e combattuta.

Il punto di Enzo Distefano

A fare un bilancio della situazione è lo stesso Enzo Distefano, allenatore dell’Avimecc Modica:

“A Castellana non abbiamo espresso lo stesso livello di gioco che avevamo mostrato contro Campobasso e Sabaudia. Abbiamo affrontato una squadra più motivata di noi e che ha avuto un approccio migliore alla partita. Castellana ha mantenuto il controllo del gioco per tutti e tre i set e ha vinto con merito.”

Ora, con la qualificazione ai playoff già conquistata matematicamente, l’Avimecc Modica si prepara alle ultime due sfide della regular season: prima in casa contro Sorrento, poi in trasferta contro la vicecapolista Gioia del Colle.

“Affronteremo due squadre costruite per il salto di categoria, quindi non avremo nulla da perdere. Vogliamo giocarcele a viso aperto e trarre indicazioni importanti in vista dei playoff” – prosegue Distefano. – “Abbiamo scelto di concedere tre giorni di riposo per permettere ai ragazzi di ricaricare le batterie. Vogliamo arrivare pronti sia fisicamente che mentalmente alla fase decisiva della stagione.”

Obiettivo: arrivare pronti ai playoff

Con il pass per la fase finale già in tasca, l’Avimecc Modica vuole chiudere la stagione regolare con buone prestazioni, consapevole di poter affrontare il tabellone playoff con la giusta mentalità. Le sfide con Sorrento e Gioia del Colle saranno test fondamentali per capire a che punto è la squadra e prepararsi al meglio per l’assalto alla promozione.

L’appuntamento è fissato per lunedì, quando i biancoazzurri torneranno in palestra per mettere nel mirino la capolista Sorrento e continuare a sognare in grande.

