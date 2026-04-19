Boulder Ragusa c’è: risultati importanti e ultime sfide verso le Nazionali

La tappa boulder di Siracusa ha confermato la crescita dell’arrampicata giovanile ragusana, con risultati di grande rilievo per gli atleti del territorio e segnali sempre più chiari di un movimento in costante espansione. Tra podi, piazzamenti di valore e prospettive nazionali, Ragusa esce dalla trasferta aretusea con molte certezze.

Red Rock protagonista nell’Under 11

A brillare è stato soprattutto il team Red Rock, ancora una volta tra le realtà più competitive del panorama regionale. Nella categoria Under 11 maschile, Nino Branciforte ha conquistato una splendida medaglia d’argento, mentre Enea Schininà ha chiuso al terzo posto.

Un doppio podio che vale tantissimo in ottica qualificazione ai campionati nazionali e che conferma il grande lavoro svolto sul vivaio.

Licitra conferma il suo valore

Ottima prova anche per Susanna Licitra nell’Under 13 femminile. L’atleta ragusana ha chiuso al secondo posto dopo spareggio, al termine di una gara combattuta e di alto livello.

Una prestazione che certifica ancora una volta la sua crescita costante e la colloca stabilmente tra le migliori specialiste siciliane della categoria.

Quinta Nina Schininà, anche lei protagonista di una prova positiva in una competizione molto equilibrata, dove le prime cinque atlete hanno completato tutti i blocchi previsti.

Bene anche l’Under 15

Segnali incoraggianti sono arrivati anche dall’Under 15, con il quinto posto di Antonio Tagliareni tra i ragazzi e quello di Gaia Lo Presti tra le ragazze.

Piazzamenti importanti che confermano la presenza costante degli atleti ragusani nelle zone alte delle classifiche regionali.

Cresce il movimento giovanile

Oltre ai risultati, il dato forse più significativo riguarda la partecipazione. Red Rock ha infatti schierato ben nove atleti Under 9 nella categoria promozionale.

Un numero che racconta meglio di qualsiasi medaglia quanto l’arrampicata sportiva stia crescendo a Ragusa, grazie a un settore giovanile sempre più numeroso e strutturato.

Ora tutto si decide a Ragalna

La stagione entrerà adesso nella fase decisiva con l’ultimo doppio appuntamento del 25 e 26 aprile a Ragalna, tra Speed e Boulder.

Sarà lì che diversi atleti ragusani si giocheranno l’accesso ai campionati nazionali. In particolare, grande attenzione sulla sfida interna tra Susanna Licitra e Nina Schininà, entrambe in corsa per un solo posto disponibile.

Ragusa arriva all’ultimo atto della stagione da protagonista, con la consapevolezza di avere costruito uno dei movimenti giovanili più solidi e promettenti dell’isola.

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