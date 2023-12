Volley Modica perde contro Smartsystem Fano

La partita tra l’Avimecc Volley Modica e la Smartsystem si è conclusa con la sconfitta della squadra di Modica in quattro set, interrompendo così una serie positiva di quattro vittorie consecutive. Nonostante questa sconfitta, il morale della squadra non sembra essere compromesso, considerando di aver affrontato una squadra di alto livello come la Smartsystem.

Nel primo set, l’Avimecc Volley Modica ha faticato a contenere gli attacchi avversari, trovandosi a dover recuperare un gap considerevole. La Smartsystem ha dominato il parziale, portandosi agevolmente in vantaggio e vincendo il set con un netto 25-13.

Nel secondo set, la squadra di Modica ha cercato di reagire, mostrando maggior determinazione e rimanendo in vantaggio per un certo periodo. Tuttavia, la Smartsystem è riuscita a recuperare e, nonostante la resistenza degli avversari, ha chiuso il set con un punteggio di 25-22.

Nel terzo set, l’Avimecc Volley Modica ha lottato con determinazione, riuscendo a portare il set ai vantaggi dopo un’ottima reazione che ha premiato la loro caparbietà. Alla fine, hanno vinto il set con un risultato di 30-28, riaprendo così la partita.

Nel quarto set, la stanchezza accumulata dallo sforzo precedente ha influito sulle prestazioni della squadra di Modica, che si è trovata a dover inseguire fin dall’inizio. Nonostante i loro sforzi, la Smartsystem ha mantenuto il controllo del set e lo ha vinto 25-18, chiudendo così la partita con una vittoria per la squadra di casa.

Nonostante la sconfitta, l’Avimecc Volley Modica sembra aver lottato con determinazione, anche se alla fine la Smartsystem si è dimostrata la squadra più solida e ha portato a casa la vittoria.