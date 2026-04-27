Volley Modica Nextgen si ferma a Gibellina e così il sogno promozione: playoff chiusi al primo turno

Si chiude a Gibellina il cammino playoff della Volley Modica Nextgen, battuta in tre set dal Volley Gibellina nella gara secca valida per il primo turno degli spareggi promozione verso la Serie B. Un 3-0 che interrompe il sogno promozione dei ragazzi di coach Ciccio Italia, ma che non cancella una stagione brillante, costruita con sacrificio, crescita e risultati che hanno superato ogni previsione iniziale.

La giovane formazione modicana, partita a inizio stagione con l’obiettivo di conquistare una salvezza tranquilla nel massimo campionato regionale di Serie C, ha saputo invece sorprendere tutti, diventando una delle realtà più interessanti del torneo e conquistando meritatamente l’accesso alla post season.

Un avvio difficile condanna Modica nel primo set

L’impatto sulla gara non è stato dei migliori per il sestetto della Contea, che sin dalle prime battute ha subito l’intensità e la maggiore esperienza della formazione trapanese. Il Volley Gibellina ha imposto subito il proprio ritmo, prendendo rapidamente il controllo del punteggio e costringendo i biancoazzurri a inseguire.

Coach Ciccio Italia ha provato a cambiare l’inerzia del set, cercando soluzioni per arginare gli attacchi dei padroni di casa, ma la superiorità iniziale dei trapanesi è stata evidente. Il primo parziale si è chiuso con un netto 25-16 che fotografa perfettamente l’andamento della frazione.

Nel secondo set arriva la reazione, ma Gibellina resta lucida

Al cambio di campo, la Volley Modica Nextgen è apparsa più sciolta e meno contratta. La partita si è fatta più equilibrata, con una fase iniziale combattuta punto su punto e una maggiore fluidità nel gioco dei modicani.

Nonostante il tentativo di rientrare nel match, è stato ancora il Volley Gibellina a trovare lo strappo decisivo nel momento più delicato del set. La maggiore esperienza dei padroni di casa ha fatto la differenza e il secondo parziale si è chiuso sul 25-20, portando il punteggio sul 2-0 e avvicinando sensibilmente la squadra trapanese al passaggio del turno.

Terzo set combattuto, ma il finale premia i padroni di casa

Nel terzo set Modica ha provato con orgoglio a riaprire la partita. I meccanismi offensivi sono sembrati più fluidi e la squadra di Ciccio Italia ha finalmente espresso una pallavolo più vicina a quella mostrata durante la regular season.

Gibellina, però, ha dovuto lottare fino all’ultimo pallone per chiudere il match. Nelle fasi finali, la concretezza dei padroni di casa ha avuto la meglio e il 25-22 finale ha sancito il definitivo 3-0, regalando ai trapanesi il pass per il secondo turno dei playoff promozione.

Una stagione da applausi che guarda già al futuro

Se il sogno Serie B si ferma in terra trapanese, resta comunque il valore di una stagione eccezionale per la Volley Modica Nextgen. Un gruppo giovanissimo, cresciuto settimana dopo settimana, capace di trasformare un obiettivo di semplice permanenza in una corsa playoff da protagonista.

Adesso l’attenzione si sposta sui campionati giovanili, a partire dalla Final Four del campionato Under 19 che si disputa proprio a Modica e che assegnerà il titolo regionale di categoria e il pass per la fase nazionale.

Per il vivaio biancoazzurro, dunque, il presente resta importante ma il futuro lo è ancora di più.

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