Giarratana Volley travolge Erice nei play off: netto 3-0 e ora sfida al Milazzo

L’Asd Giarratana Volley inaugura nel migliore dei modi il proprio percorso nei play off di Serie C maschile, superando con un convincente 3-0 il Cantieri Elewatt Entello Erice e lanciando un chiaro segnale alle avversarie. Una vittoria costruita con determinazione, qualità tecnica e grande maturità agonistica, che conferma il valore del gruppo guidato da coach Gianluca Giacchi.

Davanti a una palestra comunale gremita e trascinata dal calore di un pubblico straordinario, i padroni di casa hanno saputo imporre il proprio ritmo sin dai primi scambi, chiudendo il match con i parziali di 25-21, 25-18 e 25-21. Una gara sempre controllata, senza cali di tensione, in cui il Giarratana Volley ha dimostrato solidità mentale e compattezza di squadra.

Una prova di maturità che vale il passaggio del turno

La formazione giarratanese ha affrontato il debutto nei play off con il giusto atteggiamento, consapevole dell’importanza della posta in palio. Il successo contro Erice non rappresenta soltanto una vittoria sportiva, ma anche la conferma del lavoro costruito durante tutta la stagione.

Coach Gianluca Giacchi, al termine della gara, ha espresso grande soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi.

“Siamo molto soddisfatti della prestazione. I ragazzi hanno interpretato la partita con la giusta mentalità, senza mai abbassare l’intensità. Nei play off non esistono gare semplici e oggi abbiamo dimostrato di saper gestire i momenti chiave con maturità. Questo 3-0 è il frutto del lavoro quotidiano e dell’unità del gruppo. Da oggi penseremo al prossimo turno: servirà ancora più concentrazione”.

Parole che raccontano perfettamente lo spirito di una squadra compatta, concentrata e determinata a continuare il proprio cammino.

Il presidente Pagano: “Una vittoria importante per tutta la comunità”

Grande entusiasmo anche nelle parole del presidente Salvatore Pagano, che ha voluto sottolineare il valore umano e sociale di questo successo.

“Questa vittoria è un risultato importante per la società e per tutta la comunità di Giarratana. La squadra ha giocato con cuore, disciplina e grande spirito di sacrificio. Ringrazio il pubblico, che ancora una volta ha dimostrato quanto questa realtà sportiva sia sentita e sostenuta. Ora ci attende un’altra sfida impegnativa, ma siamo pronti a dare tutto. L’obiettivo è continuare a crescere e onorare questi play off fino in fondo”.

Il legame tra squadra e territorio continua a essere uno dei punti di forza della società, che in questi anni è riuscita a costruire una realtà sportiva solida e profondamente radicata nel tessuto locale.

Sabato arriva il Milazzo: in palio l’accesso al turno successivo

Archiviato il successo contro Erice, l’attenzione si sposta ora sul prossimo grande appuntamento. Sabato 9 maggio il Giarratana Volley tornerà in campo ancora una volta davanti al proprio pubblico per affrontare il Milazzo, squadra che nel primo turno ha eliminato il Pozzallo.

Si preannuncia una sfida intensa, combattuta e di alto livello tecnico, con in palio il pass per il turno successivo dei play off. Un appuntamento decisivo per il prosieguo della stagione e per le ambizioni della formazione ragusana.

La società ha già lanciato l’appello a tifosi, famiglie e appassionati affinché la palestra possa trasformarsi ancora una volta in una vera bolgia sportiva, pronta a spingere il Giarratana Volley verso un altro importante traguardo.

Il sogno continua, e Giarratana vuole viverlo fino in fondo.

© Riproduzione riservata