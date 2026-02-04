Volley Modica Next Gen, settimana in agrodolce: tris di vittorie giovanili e stop in Prima Divisione

Settimana dai due volti per le formazioni giovanili della Volley Modica Next Gen, protagoniste di un fine settimana intenso tra successi convincenti e qualche battuta d’arresto che non scalfisce il percorso di crescita complessivo del progetto biancoazzurro.

A sorridere sono soprattutto le squadre dei settori Under 15, Under 17 e Under 19, capaci di conquistare tre vittorie nette, tutte in tre set, confermando il buon lavoro svolto dallo staff tecnico e la solidità di un vivaio in costante evoluzione. In chiaroscuro, invece, il bilancio della formazione che milita nel campionato di Prima Divisione, uscita sconfitta in entrambe le gare disputate.

Nel campionato territoriale Under 15, i giovani atleti guidati da Francesca Giucastro hanno centrato un successo importante, espugnando il Palazzetto dello Sport di Pozzallo con una prestazione autoritaria contro i “cugini” del Gabbiano Volley. Una vittoria in tre set che certifica la crescita tecnica e caratteriale del gruppo.

Ottime notizie anche dall’Under 19 allenata da Ciccio Italia, che nel proprio campionato si è imposta con disinvoltura sul parquet di Carlentini, chiudendo la pratica senza concedere set agli avversari. Una prova di maturità che rafforza le ambizioni della formazione modicana.

Non riesce invece a invertire il trend la squadra impegnata in Prima Divisione. I ragazzi allenati da Alessandra Oggioni hanno lottato in entrambe le occasioni, ma sono stati costretti alla resa in tre set sia nella trasferta di Solarino sia nella gara casalinga disputata sabato pomeriggio al PalaRizza contro il Pachino Volley. Due sconfitte che arrivano al termine di match combattuti e che rappresentano comunque un’importante occasione di crescita per un gruppo giovane e in larga parte alla prima esperienza in un campionato senior.

A completare il quadro positivo del weekend ci ha pensato, ieri pomeriggio, l’Under 17, ancora una volta allenata da Ciccio Italia, che ha espugnato in tre set il campo della Koira Volley Vittoria, chiudendo così un vero e proprio tris di successi per il settore giovanile.

Soddisfazione, ma anche realismo, nelle parole della dirigenza della Volley Modica Next Gen. I tre successi delle formazioni under, spiegano, rappresentano un motivo di grande orgoglio perché testimoniano il lavoro di qualità portato avanti dai tecnici e lasciano ben sperare per il futuro. Le sconfitte in Prima Divisione non vengono vissute come un fallimento, ma come un passaggio naturale in un percorso di formazione, soprattutto considerando che dall’altra parte della rete spesso ci sono atleti di grande esperienza e a fine carriera.

