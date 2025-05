Volley Modica, la certezza si chiama Enzo Distefano: ufficiale la riconferma in panchina

La notizia era nell’aria, ma adesso è ufficiale: Enzo Distefano sarà ancora l’allenatore dell’Avimecc Volley Modica. Il tecnico ragusano guiderà per la terza stagione consecutiva il sestetto biancoazzurro nel campionato di Serie A3, dopo aver centrato per due anni di fila l’obiettivo playoff e aver sfiorato il salto di categoria.

La riconferma, arrivata nelle scorse ore, è un segnale forte di continuità da parte della dirigenza, presieduta da Ezio Aprile, che ha scelto di puntare ancora sull’uomo che ha saputo valorizzare un progetto tecnico ambizioso e in costante crescita. “Il rinnovo biennale mi riempie d’orgoglio”, ha dichiarato Distefano. “Non è scontato che una piazza importante come Modica dia fiducia a un tecnico emergente. Ma qui si lavora con serietà, e le pressioni sono sempre costruttive. Non vedo l’ora di tornare in campo e ripartire dal nostro zoccolo duro, con qualche nuovo innesto che darà nuova linfa al gruppo”.

La conferma è avvenuta senza troppe formalità, come ha spiegato il presidente Ezio Aprile: “Con Enzo è bastata una stretta di mano. In questi anni ha dimostrato competenza, serietà e capacità di crescita. La sua figura è centrale nel nostro percorso, e lo sarà anche nella prossima stagione, la settima consecutiva in Serie A3”.

Il tecnico proseguirà il lavoro iniziato due anni fa, puntando ancora una volta a costruire un gruppo competitivo, solido e affiatato. Modica sarà l’unica formazione maschile siciliana ai nastri di partenza della Serie A3, un ruolo di rappresentanza e responsabilità che il club intende onorare al massimo delle proprie possibilità. “Allestiremo una squadra rispettabile” – ha aggiunto Distefano – “fatta di esperienza, entusiasmo e spirito di sacrificio. Ma soprattutto, costruiremo uno spogliatoio unito, che è sempre stato il nostro punto di forza”.

L’appuntamento è fissato per agosto, quando al “PalaRizza” si alzerà ufficialmente il sipario sulla nuova stagione. I tifosi sono già pronti a stringersi attorno alla squadra: con Distefano in panchina, Modica sogna ancora.

