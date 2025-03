Volley Modica: due vittorie e una sconfitta nel weekend

Weekend con bilancio positivo per le formazioni della Volley Modica, impegnate nei campionati Under 19, Under 17 e Serie C. Il bottino complessivo parla di due successi e una sconfitta, con prestazioni che hanno messo in evidenza grinta e determinazione da parte dei giovani atleti modicani.

UNDER 19: SUCCESSO NEL DERBY DI POZZALLO

Nel campionato Under 19, la formazione guidata da Ciccio Italia ha ottenuto una vittoria autorevole nel derby contro il Gabbiano Pozzallo. Il match, disputato al Palazzetto dello Sport della città marinara, ha visto i modicani imporsi con grande determinazione, confermando il loro ottimo stato di forma.

SERIE C: SCONFITTA AL TIE-BREAK CONTRO GIAVÌ PEDARA

In Serie C, la Volley Modica ha sfiorato l’impresa contro la Giavì Pedara, uscendo sconfitta solo al quinto set. Dopo essere andati sotto di due set, i giovani modicani hanno messo in campo una grande reazione d’orgoglio, riuscendo a riportare il match in parità. Tuttavia, al tie-break hanno pagato la stanchezza accumulata e l’inesperienza contro avversari più rodati. Un risultato amaro, ma che evidenzia la crescita della squadra in un campionato impegnativo.

UNDER 17: VITTORIA NETTA NEL DERBY CONTRO KOIRA VOLLEY VITTORIA

Ieri, al Geodetico di via Fabrizio, la formazione Under 17 ha ottenuto un successo netto nel derby contro la Koira Volley Vittoria, chiudendo la pratica in tre set. Una prestazione solida che conferma il valore del gruppo e la qualità del lavoro svolto in allenamento.

GIOVANI TALENTI ALLE SELEZIONI PER I TROFEI TERRITORIALI E REGIONALI

Domenica è stata anche una giornata importante per i giovani talenti della Volley Modica: un gruppo di atleti nati tra il 2010 e il 2012, allenati da Francesca Giucastro, ha partecipato a Pozzallo alle selezioni per il Trofeo dei Territori. I ragazzi nati nel 2009, sotto la guida di Ciccio Italia, sono stati invece impegnati a Letojanni per le selezioni del Trofeo delle Regioni.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Nel prossimo weekend, la formazione di Serie C osserverà un turno di riposo. Tuttavia, i riflettori saranno puntati sul Geodetico, dove domenica alle 11 la squadra di Prima Divisione tornerà in campo per affrontare la capolista Volley Pachino in un match che si preannuncia avvincente.

