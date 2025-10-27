Volley Modica, debutto in salita: Gela vince in tre set

Esordio amaro ma ricco di spunti di crescita per la seconda squadra dell’Avimec Volley Modica, che sabato pomeriggio ha ceduto in tre set alla corazzata Ecoplast Gela nella gara inaugurale del campionato di Serie C maschile di pallavolo.

Una sconfitta preventivata, vista la caratura tecnica e l’esperienza della formazione nissena, tra le più accreditate alla promozione, contro un gruppo modicano giovanissimo e in piena fase di costruzione. Al “PalaLivatino” i ragazzi allenati da Ciccio Italia hanno comunque provato a ribattere colpo su colpo, mostrando carattere e determinazione.

Differenza di valori, ma spirito positivo

I parziali dei tre set raccontano di una netta superiorità da parte dei padroni di casa, ma anche di un’Avimec che ha lottato fino all’ultimo pallone, nonostante le assenze pesanti e una formazione rimaneggiata.

La squadra della Contea, che punta soprattutto alla valorizzazione dei giovani del vivaio e alla permanenza in categoria, ha affrontato una delle trasferte più difficili della stagione con uno spirito propositivo e costruttivo.

“Siamo scesi in campo rimaneggiati per l’assenza degli schiacciatori – spiega Giorgio Scavino, responsabile della seconda squadra e del settore giovanile – ma questo non deve essere un alibi. Abbiamo affrontato probabilmente la squadra più forte del nostro girone con un sestetto giovanissimo, con tantissimi under 17 in campo e persino un classe 2010 all’esordio in Serie C. Il valore tecnico e l’esperienza dei gelesi si sono visti, ma l’atteggiamento è stato positivo e lo spirito di gruppo non è mai mancato”. Obiettivo: crescere e guardare avanti Nonostante la sconfitta, in casa Avimec non si fanno drammi. La società modicana è consapevole del progetto a lungo termine, volto a far crescere i giovani del vivaio in un campionato competitivo come la Serie C. “Ora resettiamo tutto – conclude Scavino – e da domani inizieremo a lavorare per preparare al meglio l’esordio casalingo di sabato prossimo. Ci attende un derby interessante con il Giarratana Volley, dove vogliamo mostrare i nostri progressi e il valore del gruppo.” Prossimo impegno Sabato prossimo, dunque, l’Avimec Volley Modica tornerà in campo tra le mura amiche per affrontare il Giarratana Volley in un derby tutto ibleo che promette emozioni. Sarà l’occasione per riscattarsi e per dare il via, davanti al pubblico del “PalaRizza”, a un percorso di crescita che passa dal lavoro, dall’entusiasmo e dalla voglia di fare squadra.

