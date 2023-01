Volley Modica: da oggi tutti concentrati sulla sfida a Lecce

Il terzo successo consecutivo ha migliorato la classifica dell’Avimecc Volley Modica, che da oggi con rinnovato entusiasmo torna in palestra per preparare la difficile gara casalinga che domenica prossima al “PalaRizza” vedrà i biancoazzurri del presidente Ezio Aprile ospitare la Libellula Lecce.

Il successo ottenuto a Sabaudia ha portato nuovo entusiasmo nel gruppo modicano, che nei momenti di criticità è rimasto unito e grazie alla mano di coach Giancarlo D’Amico del suo staff tecnico e della dirigenza che è rimasta sempre vicino alla squadra, è riuscito a risollevarsi e a riprendere il cammino di crescita che sicuramente non è ancora completo.

Ora bisogna rimanere sul pezzo, non abbassare mai la guardia perchè le insidie in questo difficilissimo campionato di serie A3 sono sempre dietro l’angolo.

“Per continuare sulla strada intrapresa – spiega il capitano Stefano Chillemi – è necessario non mollare mai, credere in ciò che possiamo ancora fare, perchè tutti insieme possiamo prenderci delle belle soddisfazioni. Tutto è frutto del duro lavoro che facciamo ogni giorno in palestra e ora i risultati iniziano a vedersi. Siamo una squadra giovane – continua – e con tanta voglia di dimostrare tutto il nostro valore attraverso l’impegno di tutti i giorni in palestra. Nonostante la nostra giovane età, tutti noi abbiamo fame di vittorie. Vincere aiuta a vincere e soprattutto ci fa stare bene tra noi compagni e da la giusta serenità in tutto l’ambiente, ma soprattutto in palestra.

Da ora in poi, le partite saranno tutte delicate e avranno per noi lo stesso valore di una finale. Noi – conclude il capitano dell’Avimecc Volley Modica – scenderemo in campo con la giusta cattiveria agonistica e per cercare di vincerle tutte. Certamente non sarà facile, come non è facile sapere fin dove questo gruppo potrà arrivare, ma noi ce la metteremo tutta per andare il più avanti possibile in questa stagione che si è rivelata molto difficile con tantissime squadre di grande livello”.