Volley Modica, colpo a stelle e strisce: arriva Lorenzo Bertozzi dopo l’esperienza negli USA

Il mercato estivo dell’Avimecc Modica si accende con un innesto di spessore: alla corte di coach Enzo Distefano arriva Lorenzo Bertozzi, classe 2002, originario di Parma, reduce da quattro stagioni di crescita e maturazione nel campionato universitario statunitense. L’atleta vestirà la maglia biancoazzurra nel prossimo campionato di Serie A3, dove i “Galletti” vogliono recitare un ruolo da protagonisti.

Alto 193 cm, Bertozzi ha mosso i primi passi nella WiMore Energy Parma (2019–2021), prima di intraprendere l’esperienza americana con il team del Cal State Northridge University, una delle realtà più competitive del panorama collegiale USA.

“È un’emozione speciale poter riprendere il mio percorso pallavolistico in Italia – ha dichiarato Bertozzi – Ho scelto Modica perché ho percepito subito grande serietà e passione. Non vedo l’ora di scoprire la città, conoscere i tifosi e dare tutto me stesso in campo”.