Volley Modica, caccia al riscatto in gara2: serve una reazione contro Lagonegro

Dopo la sconfitta in gara1 dei quarti di finale play-off del campionato di Serie A3 di pallavolo, l’Avimecc Modica torna in palestra con determinazione per preparare la sfida decisiva contro la Rinascita Lagonegro. L’appuntamento è fissato per domenica alle 18 al “PalaRizza”, dove i biancoazzurri cercheranno di prolungare la serie e tenere vivo il sogno della semifinale.

Una gara1 da dimenticare, ma con fiducia per il riscatto

Nel primo confronto, giocato a Villa D’Agri, il sestetto guidato da Waldo Kantor ha dominato in tre set, ma la squadra di coach Enzo Distefano non intende arrendersi. Sebbene la prestazione dell’Avimecc Modica non sia stata tra le migliori, va riconosciuta la forza di Lagonegro, formazione compatta e in ottima condizione fisica e mentale.

“Ancora una volta a Villa D’Agri non siamo riusciti a evitare la sconfitta”, ha dichiarato coach Enzo Distefano. “Sapevamo che affrontare questa Rinascita Lagonegro sarebbe stato difficile per chiunque. Ora dobbiamo resettare tutto e concentrarci su gara2. Il nostro obiettivo è portare la serie alla bella e continuare a sognare il passaggio del turno”.

La chiave del match: aggressività e determinazione

Distefano ha analizzato i punti deboli della sua squadra nella prima partita, sottolineando la necessità di un atteggiamento più aggressivo: “L’approccio sembrava quello giusto con i primi due muri vincenti e un errore in attacco di Panciocco, ma Lagonegro ha reagito immediatamente con un controbreak di 4-0 che ha ribaltato l’inerzia del match. Non siamo riusciti a far sentire loro la pressione, ci è mancata l’aggressività in ogni fondamentale, dalla ricezione alla difesa”.

Per gara2, la squadra dovrà scendere in campo con una mentalità diversa, affrontando il match con maggiore intensità: “Sappiamo che la pressione ora è su di noi, ma dobbiamo trasformarla in energia positiva. Domenica mi aspetto una grande reazione dai ragazzi e il sostegno caloroso del nostro pubblico al ‘PalaRizza’, fondamentale per provare a scrivere un’impresa”.

Appuntamento decisivo al “PalaRizza”

La sfida di domenica rappresenta un vero e proprio bivio per l’Avimecc Modica: vincere per allungare la serie e giocarsi tutto in gara3, o chiudere il cammino nei play-off. La squadra crede ancora nel sogno e punta su una prestazione di carattere per ribaltare il pronostico.

L’attesa è alta: il “PalaRizza” è pronto a spingere i suoi beniamini verso una grande impresa.

