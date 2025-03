Volley femminile serie D: Ragusa primo posto in classifica

Grande impresa del Ragusa Volley che batte, in trasferta, la capolista Paternò e la scavalca in classifica. L’incontro si è disputato, sabato pomeriggio, al Palazzetto Comunale di Paternò.

Con un punteggio di 1-3 (parziali 26-28,16-25,25-15,14-25) le ragazze del Ragusa Volley si piazzano al primo posto della classifica nel campionato di serie D del Volley femminile.

“Dobbiamo essere orgogliosi – afferma il coach Ennio Cutrona – per questa vittoria e per quello che hanno dimostrato oggi le nostre ragazze al cospetto di una squadra di alto livello, messa benissimo in campo e mai arrendevole, in un palazzetto che era una bolgia”.

“Il primo combattutissimo set – aggiunge Cutrona – ci ha fatto capire che avevamo i mezzi per farcela e, a parte un comprensibile calo nel 3° set, le ragazze hanno continuato sempre a esprimersi al meglio, mantenendo l’iniziativa del gioco e lottando su ogni pallone”.

“A loro – conclude il coach – va tutto il merito di questa vittoria, per il grande lavoro e i sacrifici che fanno durante la settimana. Un grazie di cuore ai nostri tifosi che hanno tenuto testa al tifo di casa e incoraggiato le ragazze dal primo all’ultimo minuto con passione e correttezza”.

