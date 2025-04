Vola con l’auto giù dal terrapieno: sfonda il guardrail e precipita

Rocambolesco incidente stradale in contrada Piano Ceci a Modica.



Il conducente di una Ford Fiesta, perdendo il controllo della propria autovettura, è finito contro il guardrail e da qui verso il terrapieno sottostante. Per mera fortuna non ha riportato gravi ferite ma è finito in ospedale dove al pronto soccorso è stato sottoposto ai controlli sanitari. L’incidente autonomo non ha coinvolto altri mezzi ed a rilevarlo sono stati gli agenti della Polizia Locale.

Sul posto per recuperare il mezzo sono intervenuti i vigili del fuoco mentre l’equipe del 118 ha provveduto a dare soccorso al conducente che è riuscito a lasciare l’abitacolo da solo senza aiuto di terzi. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale modicana; per mera fortuna non c’è stato alcun coinvolgimento di altre persone e di altri mezzi.

