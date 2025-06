Vittoriese funzionaria in Questura di Vercelli

È nata a Vittoria, ha 29 anni e rappresenta una delle nuove promesse della Polizia di Stato: la Commissaria Adriana Licata è ufficialmente entrata in servizio presso la Questura di Vercelli, dove le sono stati assegnati incarichi strategici presso la Digos (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) e l’Ufficio Tecnico Logistico.

La notizia è stata accolta con orgoglio nella sua città natale, dove la giovane funzionaria ha mosso i primi passi prima di intraprendere un brillante percorso accademico e professionale che l’ha condotta fino ai vertici della sicurezza pubblica.

Chi è Adriana Licata

Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita nel 2021 presso l’Università di Parma, Adriana Licata è stata selezionata per il 113° Corso per Commissari della Polizia di Stato alla Scuola Superiore di Polizia di Roma. Durante la formazione, ha anche conseguito il Master di II livello in Organizzazione e Politiche di Pubblica Sicurezza presso l’Università Luiss Guido Carli, uno dei percorsi più qualificanti per chi ambisce a ruoli direttivi nella pubblica amministrazione.

La nomina a funzionaria della Polizia di Stato e il recente incarico in Piemonte rappresentano per lei non solo un importante traguardo, ma anche una sfida professionale ad alto contenuto operativo, in un settore – quello della Digos – cruciale per la prevenzione e il contrasto di fenomeni sensibili come eversione, terrorismo, criminalità organizzata e tutela dell’ordine pubblico.

Il Questore di Vercelli, nel corso della cerimonia di accoglienza, ha espresso i migliori auguri di buon lavoro a Licata e agli altri funzionari appena arrivati in città, sottolineando come il loro entusiasmo, la preparazione e la motivazione saranno un valore aggiunto per l’intera struttura della Questura.

© Riproduzione riservata