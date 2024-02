Vittoriese ai domiciliari trovato in giro per la città. Portato in carcere

Era agli arresti domiciliari ma se ne andava a spasso per le vie della città. Un pregiudicato di 44 anni di Vittoria è stato portato in carcere per aver violato la misura dei domiciliari. L’ordinanza di carcerazione è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa, a causa delle numerose violazioni commesse dal quarantaquattrenne.

L’UOMO E’ STATO TRASFERITO IN CARCERE

Quest’ultimo si è allontanato in modo arbitrario dalla propria abitazione, risultando assente durante i controlli effettuati dagli agenti, nonostante fosse già sottoposto agli arresti domiciliari.

L’uomo era stato posto agli arresti domiciliari da circa venti giorni a causa di diversi furti in abitazione che aveva commesso in precedenza.

Dopo l’arresto, il pregiudicato è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa, in esecuzione dell’ordinanza di carcerazione emessa dal giudice.

© Riproduzione riservata