Vittoria: telecamere inchiodano la pirata della strada che ha investito una donna

Sarebbe una donna il pirata della strada di Vittoria. La donna investita è stata sbalzata a terra nella zona di piazza Italia, nel tratto compreso tra la scuola Giovanni XXIII – Colonna e il monumento del cavallo, opera dello scultore Arturo di Modica.

La donna, subito soccorsa, è stata trasportata in ospedale a Vittoria, dove è stata sottoposta ad accertamenti. Ma le sue condizioni non destano preoccupazione. L’automobilista, invece, ha proseguito facendo perdere le sue tracce.

La Polizia locale ha attivato subito le ricerche e l’auto investitrice è già stata individuata. Si tratterebbe di una Fiat Punto bianca e alla guida c’era una donna. Gli agenti sono già sulle sue tracce.

