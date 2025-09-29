Ragusa si conferma il territorio siciliano con il tasso di incidenza più elevato per i tumori della mammella femminile. Secondo la quarta edizione (2025) dell’Atlante oncologico della Sicilia, curato dall’Assessorato regionale alla Salute – Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Dasoe), il distretto ibleo registra 154 casi ogni 100.000 donne l’anno, un dato […]
Vittoria: telecamere inchiodano la pirata della strada che ha investito una donna
29 Set 2025 16:31
Sarebbe una donna il pirata della strada di Vittoria. La donna investita è stata sbalzata a terra nella zona di piazza Italia, nel tratto compreso tra la scuola Giovanni XXIII – Colonna e il monumento del cavallo, opera dello scultore Arturo di Modica.
La donna, subito soccorsa, è stata trasportata in ospedale a Vittoria, dove è stata sottoposta ad accertamenti. Ma le sue condizioni non destano preoccupazione. L’automobilista, invece, ha proseguito facendo perdere le sue tracce.
La Polizia locale ha attivato subito le ricerche e l’auto investitrice è già stata individuata. Si tratterebbe di una Fiat Punto bianca e alla guida c’era una donna. Gli agenti sono già sulle sue tracce.
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it