Donna investita da un pirata della strada in piazza Italia a Vittoria
29 Set 2025 14:34
Una donna vittoria di un pirata della strada a Vittoria. La donna è stata investita e sbalzata a terra nella zona di piazza Italia, nel tratto compreso tra la scuola Giovanni XXIII – Colonna e il monumento del cavallo, opera dello scultore Arturo di Modica.
La donna, subito soccorsa, è stata trasportata in ospedale a Vittoria, dove è stata sottoposta ad accertamenti. Ma le sue condizioni non destano preoccupazione. L’automobilista, invece, ha proseguito facendo perdere le sue tracce.
La Polizia locale sta visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per individuare il responsabile.
