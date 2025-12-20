Vittoria, spaccio di droga a minori: arrestato 32enne in flagranza

Arrestato perchè spacciava droga anche a minorenni. E’ successo a Vittoria dove gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 32 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga, predisposto in una delle aree più sensibili del centro urbano.

I poliziotti, appostati in abiti civili nei pressi di piazza Barbagallo, hanno assistito alla cessione di dodici involucri di hashish, per un peso complessivo di circa 8 grammi, a un minorenne. A quel punto è scattato l’intervento immediato degli agenti, che hanno bloccato sia il presunto pusher sia il giovane acquirente.

Droga, denaro e coltelli: il sequestro

Durante la perquisizione personale, la sostanza stupefacente è stata recuperata dopo che il minorenne l’aveva nascosta all’interno di un marsupio. L’uomo arrestato è stato invece trovato in possesso di un’ulteriore dose di hashish e della somma di 55 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire due coltelli con tracce della stessa sostanza, verosimilmente utilizzati per il taglio e il confezionamento delle dosi destinate alla vendita.

Coinvolto anche un minorenne nello spaccio

Nel corso dell’attività investigativa è emerso anche il coinvolgimento di un altro minorenne, di 16 anni, nell’attività di spaccio. Per questo motivo, mentre il 32enne è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania per lo stesso reato.

