Vittoria, si è dimesso l’assessore Paolo Monello. Scatta il toto-nomi per la nomina del successore

Si è dimesso a Vittoria l’assessore alla Cultura Paolo Monello. Monello, già più volte sindaco e deputato nazionale del PCI a cavallo tra gli anni 80 e 90, aveva assunto la carica di assessore nel 2023: aveva preso il posto del vicesindaco e assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Filippo Foresti, che aveva lasciato l’incarico in maniera non indolore, dopo la rottura con il sindaco Francesco Aiello.

Monello ha guidato l’assessorato per poco più di due anni, puntando soprattutto sulla promozione di una serie di eventi culturali nella città, per ultimo promuovendo un convegno sulla figura di Rosario Cancellieri, figura di spicco della politica vittoriese del XIX secolo, sindaco e senatore del regno d’Italia nella seconda metà del 1800.

Monello è il quarto assessore a lasciare la giunta Aiello. In precedenza, nell’arco dei quattro anni, si erano dimessi Katya Ferrara, Filippo Foresti, Anastasia Licitra. A marzo di quest’anno, il sindaco aveva revocato le deleghe all’assessore Cesare Campailla, dopo la sua adesione alla Democrazia Cristaina di Totò Cuffaro. Campailla però fece dietro front e pur assicurando la sua adesione ideale alla Dc, ritirò l’adesione firmale e venne nuovamente nominato assessore.

La notizia delle dimissioni di Paolo Monello non è stata ancora ufficializzata. Non siamo riusciti a contattare l’ormai ex assessore Monello per un suo commento alle dimissioni. Tra le ipotesi di un possibile successore si fa il nome di Arturo barbante, uno degli elementi di spicco della cultura e dell’arte a Vittoria, inventore della fortunata manifestazione estiva di Scoglitti denominata “Re Cucco”. Barbante è stato anche esperto per la Cultura a Vittoria tra la fine degli anni 90 e gli inizi del 2000.

Intanto, nel pomeriggio di oggi si è tenuta l’ultima seduta del consiglio comunale prima della pausa natalizia. In agenda, l’approvazione del DUP (Documento di Programmazione finanziaria dell’ente) e il bilancio di previsione 2026. Il consiglio ha rinviato la trattazione al 12 gennaio.

